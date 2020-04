Taskukohane muutumismäng: kujundaja jagab nõuandeid, kuidas eelarvet lõhki ajamata oma kööki värskendada

«Pane veekann ja kohvimasin teise nurka; tõsta maitseaine topsid teisele riiulile või pane sahtlisse või hoopiski tõsta sahtlist välja,» soovitas Härm, lisades, et üles otsida võib ka mõned ammuununenud nõud. Võib-olla tuleb hoopis pööningu tuulutamise käigus miskit välja. Lisaks soovitab ta huvitavamad leiud köögis silmapaistvale kohale tõsta ning vaasi näiteks mõned lilled, klaaspurki küpsised või mõned pähklid tõsta. Ka need lisavad eripära ja vaheldust.

«Kui sul on näiteks puidust nupud, siis kõige lihtsam on need üle värvida. Samas võib alati tellida uued. Furnituuri poed pakuvad praegusel ajal kindlasti postitamist pakiautomaatidesse. Kõige lihtsam on välja vahetada käepidemeid, mis on nupu-kujulised,» selgitas Härm. Sangade puhul tuleb tema sõnul näiteks kruviaukude vahega arvestada.