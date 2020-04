Pea meeles! Kuus olulist sammu, mis enne talveriiete suvepuhkusele saatmist teha tuleb

Alustuseks tuleb oma riided kriitilise pilguga üle vaadata. Jäta hüvasti nende riietega, mida sa pole mitu kuud kandnud, mis sulle parajad ei ole või on lihtsalt vanaks jäänud.

Enne talveriiete suvepuhkusele saatmist, tuleb need korralikult puhtaks pesta. Määrdunud riietelt hakkab erituma ebameeldivat lõhna ning see võib kohale meelitada kõiksugu putukaid.

Hoiusta talveriideid plastkastides – sedasi on riided paremini kaitstud. Aseta raskemad riided kasti põhja ning kergemad peale. Pane igale kastile silt, kus on kirjas, mis selle sees on. Usu, sedasi säästad kõvasti aega ja närve.