PILDID ⟩ Merirahu villa üürihinda nähes kukud pikali!

Turvalises naabruskonnas asuva kahekorruselise maja kogupindala on 282,2 ruutmeetrit. Esimesel korrusel asuvas elutoas on suured ja avarad aknad, mida on võimalik eest liigutada, loomaks suure kaminaga terrassi. Elutoa julge värvilahendus on inspireeritud aias kasvavatest punastest sirelitest.