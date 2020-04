Kuuülevaade: kinnisvaratehingute arv kukkus pea veerandi võrra, kuid hinnad püsivad

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul tehakse varem lepitud tehingud ära, kuid uusi on tuntavalt vähem. «Kinnisvarakuulutusi vaadatakse praegu märksa rohkem kui kuu tagasi, kuid inimesed on äraootavad. Aprillis langeb tehingute arv tõenäoliselt veel,» ütles Vahter.

«Hinnad esialgu püsivad, sest turuosalised võtsid eelmisest kriisist õppust ja on rahaasjades konservatiivsemat joont hoidnud. Ka aasta esimene kvartal oli tugev ning see aitab paljudel nina vee peal hoida. Kui kriis aga jääb pikalt kestma, siis on kõik võimalik,» lisas Vahter.