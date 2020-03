Kolm nõksu, mis enne kevadist suurpuhastust ära peaks tegema

Esimesena alusta nimekirja koostamisega, kirjutab apartmenttherapy.com. Nimekirja märgi, mis on sinu kevadise suurpuhastuse eesmärgid ning mis on vaja ära teha. Sedasi on sul detailne ülevaade eesolevast tööst. Nimekirjast asja maha tõmbamine tekitab hasarti ning varsti ongi kõik asjad nimekirjast maha tõmmatud.

Enne kui asud hooga tolmurulle taga ajama, tuleks üle vaadata, mis koristusvahendid sul olemas on. Sedasi ei teki olukorda, kus sa ostad poest midagi, mis sul juba olemas on. Samuti ei meeldi ju kellelegi, kui keset koristamist selgub, et üks või teine oluline koristusvahend saab otsa või on puudu. Ole kaval ja tee eeltöö ära.