Asjatundja: kriis toob kinnisvaraturule mõned uued võimalused

Lühiajaline üüriturg on hetkel kriisis. Pole turiste ning korterite lühiajaline väljaüürimine osutub pea võimatuks. Mitmed investorid on pannud oma korterid ootele ning loodavad peatset kriisi möödumist.

Samas on märkimisväärne hulk neid kortereid, mis lühiajalise kassavoo äralangemisel on otsustatud anda pikaajalisele üürile. Seda trendi on näha kinnisvaramaaklerite jagatavates kuulutustes ning selliste pakkumiste arv on kolmandiku võrra kasvanud.