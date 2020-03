PILDID JA VIDEO ⟩ Victoria ja David Beckham maksid Miami luksuskorteri eest hiigelsumma

One Thousand Museum nime kandev 65-korruseline hoone on 215 meetrit kõrge. Hoone projekteeris maailmakuulus arhitekt Zaha Hadidi, kes lahkus meie seast 2016. aastal, vahendab thescottishsun.co.uk .

Hoone eksootilise välimusega välisfassaad täidab konstruktsioonilist eesmärki. Nimelt võimaldab see hoone siseruumides vähem sambaid kasutada. Hoone arhitekti tuntakse ka kui «kurvide kuningannat», seega on hoones näha palju voolujoonelisi lahendusi. Hoones on kokku 84 korterit, mille ruutmeetrihind on naabruskonna keskmisest kaks korda kõrgem.