JÄRELVAADATAV ⟩ «Kodutunne» on abiks 11-lapselisele perele, keda saatus alatasa proovile paneb

Antslas elab kolmetoalises korteris 11-lapseline pere, mille üks lastest on kodutrepil juhtunud õnnetuse tõttu puudega.

11-aastane poisslaps kukkus aastaid tagasi oma kodutrepilt sedavõrd õnnetult alla, et vajab sellest ajast alates eraldi hoolitsust ja tähelepanu. Tema maailm on nüüdseks teistsugune ning selleks, et ta uues maailmas hakkama saaks, vajab ta kõikide pereliikmete abi.