Kinnisvaraekspert: hinnalangust praegu veel tunda pole

Inimestel on vaba aega, et planeerida ja unistada.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul on kinnisvaraäris kaks kindlat märki sellest, et inimesed istuvad kodus – tehingute maht on languses, aga samas on hüppeliselt kasvanud kuulutuste lugemine kinnisvaraportaalides ja kodulehtedel.