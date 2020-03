Proovi õnne! Enampakkumisel saab endale napsata väga odava hinnaga uhke suvekodu

Peipsiääre vallavalitsus on pannud Pala külas asuva kahekorruselise hoone enampakkumisele. Hoone kogupindala on 1238 ruutmeetrit ning majas on kokku 15 tuba. Kinnistu kogupindala on 25200 ruutmeetrit. Hoone on viisakalt ajahambale vastu pidanud, kuid vajab renoveerimist.