Viroloog: ärge tooge poest ostetud kaupa otse tuppa!

«Toidupoes käies, ei piisa ainult toidukäru käepideme desinfitseerimisest. Me peame veelgi ettevaatlikumad olema,» hoiatab Dr. VanWingen. Viroloog viitab Ameerika Ühendriikide Tervishoiu- ja Teenindusministeeriumi poolt läbiviidud uuringule, kus tehti kindlaks, et koroonaviirus elab organismist väljudes kuni mitu ööpäeva, vahendab news.com.au.

VanWingeni soovitus on poeskäigud ette planeerida. «Ära näpi poes asju niisama. Puuduta ainult seda, mille sa ostad,» õpetab VanWingen ning lisab, et toidupoes tuleks veeta nii vähe aega kui võimalik.

Järgmiseks soovitab VanWingen toidukotte vähemalt kolm päeva mitte tuppa tuua. Võimaluse korral soovitab VanWingen hoida toidukotte garaažis või ukse kõrval. Neil, kelle jaoks see võimalik ei ole, peaksid jagama oma köögi mõtteliselt kaheks – puhas ja räpane osa. Poest toodud kaup aseta räpasele köögiosale ning sealt edasi ei tohi asjad liikuda enne, kui need on desinfitseeritud. Ära unusta räpast osa regulaarselt puhastada. Sedasi takistad viiruse levimist ühelt pinnalt teisele.