PILDID ⟩ Jaapani mööblitootja on maha saanud iga mänguri unistustevoodiga

Mänguri voodi hinnad algavad 600 dollarist (542 eurost). Voodi raami külge on võimalik kõik mängimiseks vajalik tehnika monteerida, vahendab dailymail.co.uk. Lisaks sellele on voodi küljes ka panipaigad suupistete ja jookide jaoks. Mänguri voodi ainuke puudujääk on see, et seal ei ole võimalik keha kergendada. Ettevõtte kõneisiku sõnul tulevad voodid müüki märtsi lõpus või aprilli algul.