Puust ja punaseks: kuidas renoveerida klassikalist puidust treppi

Mida aga teha kui trepi käsipuult puuduvad pulgad?

«Need tuleks asendada uutega, soovitas ta. «Kuna treitud sambad ja pulgad on käsitöö, siis tellitakse need näidise või täpse joonise abil meistrilt. Ehituspoodides müüakse küll erinevaid treitud trepipulki, kuid need sobivad pigem uutele treppidele või siis tuleks vahetada terve komplekt. Kandilise ristlõikega trepipulkade valmistamisega on võimalik toime tulla ka restauraatoril.»

Treppide taaskasutamine

Kui lammutamisele läheb vana maja, siis hea tava näeb ette lammutatava hoone paremate ehitusdetailide säilitamist ja võimalusel ka nende taaskasutamist mujal. Treppegi püütakse päästa nii palju kui vähegi võimalik. Küll aga on vanu puittreppe keeruline uude kohta paigutada ja mahutada, sest iga trepp on unikaalne. Vahur Kõrbe nendib, et on kerge mõista soovi päästa unikaalseid puittreppe selleks, et neid hiljem miljööväärtuslike hoonete renoveerimisel taaskasutada.

«Renoveeritud majade pööningu- ja soklikorruste väljaehitamise juures leidub aga selle kohta väheseid häid näiteid. See on harva õnnestunud, kuna vanad trepid on mittestandardsed ja nad on kunagi ehitatud unikaalse korrustevahega ja kandekonstruktsioonide asukohaga. Lisaks on naelte ja tüüblitega kokku monteeritud treppidel lammutamise käigus purunenud paljud unikaalsed detailid. Nende taastamine nõuab töömahukat käsitööd,» rääkis Kõrbe.

Trepi viimistlemine

Puittreppide viimistlemise töökäik on sama nagu laudpõrandate puhulgi. Kui trepil parandused tehtud ja seisukord hea, võib trepi täielikult renoveerida, eemaldades vana värvkatte või siis uuesti üle värvida.