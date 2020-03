FOTOD ⟩ Eistvere mõisa kunagine moonakate maja ootab uut pererahvast

Looduskaunis kohas asuvalt krundilt leiab veel kuuri, kasvuhoone, grillkoda, mängumaja mänguväljaku, kus mudilased mõnusalt aega veeta saavad. Kinnistul on nii salve- kui puurkaev.

Maakivist saksa stiilis peamaja on valminud 1864. aastal. Väike saunaga elumaja ehitusaastaks on 2005.

Kahekorruselises peamajas on vabaajatuba, sahver, vannituba, töökoda ja katlaruum. Teine korrus on veel välja ehitamata. Väiksemas majas on saun, köök-elutuba, magamistuba, WC, vannituba ja terrass lisaks.