Veel mahub: Fahle Parki täituvus on tänaseks 85 protsenti

Fahle Parki 30 000 ruutmeetrist on tänaseks 25 000 ruutmeetrit hõivatud. Kindlasti ei tähenda see seda, et vabu pindu enam ei ole ja head pinnad oleksid otsas.

Suurematest üürnikest on Fahle Parkis koha sisse võtnud Regus, FinestMedia, Karjäärikeskus, Stora Enso ja Postimees Grupp. Neist kaks viimast on avaldanud ka laienemissoovi.

Lisaks veel selle, et vaatamata sellele, et enamik pindadest on välja üüritud, siis alati on oodatud ettevõtted end huviliste listi registreerima, et saaksime Teiega ühendust võtta, kui midagi peaks vabanema.