Veel mahub: Fahle Pargi täituvus on tänaseks 85 protsenti

Fahle Pargi 30 000 ruutmeetrist on tänaseks 25 000 ruutmeetrit hõivatud. Kindlasti ei tähenda see, et vabu pindu enam ei ole ja head pinnad oleksid otsas.

Suurematest üürnikest on Fahle Pargis koha sisse võtnud Regus, FinestMedia, Karjäärikeskus, Stora Enso ja Postimees Grupp. Neist kaks viimast on avaldanud ka laienemissoovi.

Vaatamata sellele, et suurem osa pindadest on välja üüritud, siis alati on oodatud ettevõtted end huviliseks registreerima, et mõne pinna vabanemise korral oleks võimalik ühendust võtta.