PILDID ⟩ Otepääl asuv suurejooneline Villa Müllerbeck otsib uut omanikku

Rohkem kui 1200 ruutmeetri suuruses kolmekorruselises hoones on kokku 24 numbrituba, millest kümnes asub privaatsaun. Lisaks asub villas üks neljatoaline korter. Kokku jagub voodikohti Villa Müllerbeckis 65 inimesele. Skandinaaviapärase sisekujundusega hotellis domineerivad heledad toonid.

Olemas on ka kehtiv detailplaneering, mis luba hoonet 30 protsenti suuremaks ehitada. Lisaks võib kinnistule ehitada eraldiseisva teenindushoone ja viis suusamaja.

Restoranis on võimalik pakkuda toitlustust 150 inimesele ning villas asuv konverentsisaal mahutab kuni sada inimest.

Uuel omanikul on kaks valikut – osta imeline kompleks koos operaatorfirmaga või ilma. Teise valiku puhul on operaatorfirmal on huvi jääda edasi rentnikuks.