PROOVI KA ⟩ IKEA sisekujundajad näitavad, kuidas väheste vahenditega pilkupüüdev, ent hubane rõdu luua

«Karantiini ajal on just rõdu see koht, kus kõige ohutumalt värsket õhku nautida. Kui selle kohe korda sead, saad seal soojade ilmade tulles nii tööd teha, süüa kui ka päevitada,» lausus IKEA sisekujundusosakonna juht Darius Rimkus.

Tema sõnul maksab rõdu uuenduskuur vaid mõnikümmend eurot ning seda saab teha kodust välja astumata.

Esimene samm – tee rõdu korda: 0 eurot

«Tehes kodukülastusi oleme täheldanud, et tihtipeale kasutavad inimesed oma rõdu hoiukohana vanadele asjadele, mida enam vaja ei lähe. Seega, kui soovid sinna asetada väikese lauakese, tuleb enne midagi eest ära võtta,» lausus Rimkus.

Need asjad võib hoiule panna siseruumi või keldrisse ja tuua tagasi siis, kui rõdule on paigaldatud piisavalt riiuleid, mis asjad ära mahutavad.

FOTO: Ikea

Teine samm – riiul: 9,99 eurot

Ka kõige väiksemal linnakodu rõdul on võimalik kasvatada maitsetaimi ja salatilehti. Need, kes on suuremad aiandusfännid, võivad rõdul kasvatada ka tomateid või maasikaid.

«Selleks, et rõdule oleks võimalik lisada piisavalt rohelust, tasub kasutada seinariiuleid ja tervet seinapikkust. Ülemistele riiulitele võib panna lillepotid ja alumistele kastid, kuhu sisse mahuvad kõik need asjad, mis enne rõdult minema sai viidud,» soovitas sisekujundaja. Ta lisas, et terasest riiulid on varustatud eriliste läbipaistvate katetega, mis muudavad need väikesteks kasvuhooneteks.

Rimkus lausus, et need, kes väga palju raha kulutada ei soovi, võivad taimi ja lilli kasvatada improviseeritud pottides. Selleks võib kasutada näiteks plasttopse või metallpurke.

FOTO: Ikea

Kolmas samm – laud ja toolid: 39 eurot

Selleks, et rõdul oleks võimalik kuskil istuda ja tassikest teed või kohvi nautida, läheb vaja lauda ja vähemalt kaht tooli. Need on võimalik endale osta vähem kui 40 euro eest.

«Rõdul tuleks kasutada mööblit, mis peab vastu erinevatele ilmastikutingimustele ja temperatuuridele. Kahjuks ei kannata siseruumides kasutamiseks mõeldud mööbel otsest päikesevalgust ega suuri temperatuuri kõikumisi. Seega on kindlam rõdule osta puidust, terasest või plastist mööbliesemed, mis on mõeldud spetsiaalselt välitingimustes kasutamiseks. Need peavad kauem vastu ja näevad kenad välja,» rääkis Rimkus.

Pisikesele rõdule on parem valida kokkupandavad ja kompaktsed lauad ning toolid, mille saab vajadusel ruumi säästmiseks isegi seinale riputada.