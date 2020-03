HAIGE NALI ⟩ Kaubale tahtlikult peale köhinud naine tekitas poele hiigelkahju

Kaupluse juhataja sõnul tuntakse naist kohalike politseinike seas kui «kroonilist probleemi». Naine oli sisenenud poodi ning tahtlikult köhinud puuviljalettidele, pagari- ja lihatoodetele ning ka teistele kaupadele. Kuigi kahtlustati, et tegemist on naise järgmise «tembuga», ei jätnud kaupluse juhataja midagi saatuse hoolde. Köhiva naise trajektoorile jäänud kaup läks koheselt hävitamisele.

Hinnanguliselt läks naise rumal nali kauplusele maksma 35 000 dollarit (31 788 eurot). Kaupluse töötajad tegid endast kõik, et naine võimalikult ruttu poest välja saata ning talle kutsuti ka politsei, kes naise vahi alla võttis. «Politsei on kinnitanud, et naisele esitatakse mitu süüdistust,» kirjutab toidupoeketi kaasomanik Joe Fasula Facebookis tehtud postituses. Kuigi naise nakatumine koroonaviirusesse on kahtluse all, tehakse ametivõimude poolt kõik, et naist testida.