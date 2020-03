Maakler selgitab: miks valida pensionisambaks üürikorter?

«Mina olen üheks pensionisambaks valinud muuhulgas kinnisvara ja seda põhjusel, et olen kinnisvara usku. Usun, et pikas perspektiivis kinnisvara hind pigem tõuseb või siis vähemalt püsib,» selgitas Pohlak.

Üürikinnisvara puhul saab tema sõnul arvestada kapitalikasvu või -langust, mis tekib kinnisvara väärtuse muutusest ja samuti igakuist rahavoogu, mis üürile andmisega tekib. Kapitalikasv on pikaajaline tegur ja sellele ei tasu panustada lühiajalises perspektiivis. Igakuiselt tekkiv rahavoog võib aga olla täiendus sinu sissetulekule või täiendav vahend investeeringute tegemiseks.

«Kui investeeringuks mõeldud korter on soetatud laenuga, on asi pisut keerulisem. Tekib küll igakuine rahavoog, kuid enamasti läheb see laenu ja intresside tagasimakseks. Hea, kui saadav üür katab ära ka muud kulud ehk kindlustuse, remondi üürnike vahetumisel, vakantsusperioodi ja muu taoline,» sõnas ta.

Riskidest ei pääse

Kinnisvarasse investeerimise juures peab Pohlaku sõnul muidugi arvestama ka mõningase riskiga, kuid riskid on ka iga muu investeeringu puhul.

Kinnisvara amortiseerub aja jooksul, seega peab olema valmis ka remondiks, hoolduseks ja parandamiseks. Aeg-ajalt on vaja leida uusi üürnikke ja lahendada nendega seotud probleeme.

«Õnneks olen mina leidnud väga head ja korralikud üürnikud ja remonti teen ma nii palju, kui oskan, väga hea meelega ise. Nii mõnus on vaadata, kuidas toa seina saab uus tapeet või köögi sein teise värvitooni. Keerulisemad toru-, elektri- ja plaatimistööd jätan spetsialistide hooleks,» tähendas Pohlak.

Tee kohaliku turuga tutvust

Kõige kõrgemad hinnad on loomulikult Tallinna ja Harjumaa kinnisvaral. Samas on nõudlus ja pakkumine olemas ka teistes väiksemates asulates, kus hinnad on madalamad.

Enne investeerimist võiks kohalikku turgu tundma õppida, seega ülepeakaela ei ole mõtet kinnisvara kokku ostma tõtata.

«Loomulikult tasub jälgida ka kinnisvaraturu erinevad faase, tõuse ja mõõnu, et leida häid pakkumisi. Sama on ka üürniku leidmisega – suve lõpus ja sügise alguses on hooaeg, kus üürnikku on lihtsam leida,» tõdes Pohlak.

Tootlust arvestades jää konservatiivseks

Investeeringuna soetatud üürikorteri tootlust saab Pohlaku sõnul arvestada mitut moodi. Kõige lihtsam on võtta ostuhind koos kõigi seotud kuludega ja selle järgi leida tootlus.

«Nii-öelda lihtsa tootluse puhul võib jääda mulje, et ostad korteri ja raha tuleb, aga tegelikult on palju nüansse, mida peaks äriplaani tehes arvesse võtma. Arvestada tuleb näiteks võimalikku vakantsusperioodi, remondi- ja amortisatsioonikulu jms. Seepärast on väga raske üldist tootluse arvutamise skeemi esile tuua,» lausus ta.