Neli head nippi, kuidas perega koos karantiinis olles mitte hulluks minna

Kohanda meelelahutus olukorraga vastavaks

Kõigil on omad viisid, kuidas mõtted igapäevaprobleemidest eemale saada. Kuigi enamik neist eeldavad kodust lahkumist ja inimestega suhtlemist, ei tuleks neid veel nii kiirelt maha kanda. Selle asemel tuleks need tegevused olukorraga vastavusse viia. Näiteks kui sulle meeldib sõpradega peale pikka tööpäeva mõned kokteilid teha, siis tehke seda nüüd koos läbi videokõne. Ka spordisaalis käimise saav asendada koduse trenniga. Valikuid on palju!

Mõtle suure pildi peale

Nelja seina vahel kohustuslikus korras passimine on suurepärane aeg oma elu üle järgi mõelda. Samuti on just praegu hea aeg halvad harjumised välja juurida ja perega sotid selgeks rääkida. Võid isegi üllatuda, et tegemist on väga meeldivate inimestega. Ürita ka oma olukorda väljastpoolt vaadatuna hinnata. Elu karantiinis võib tunduda kohutav, kuid ilmselt on kellegi olukord sinu omast veelgi hullem. Keskendu hoopis sellele, mis su elus hästi on.

Mediteeri

Isegi kui sa arvad, et mediteerimine on uueaja mööduv nähtus, ei tasuks seda nii kiirelt maha kanda – ega praegu muud targemat ju teha pole. Mediteerimine on hea viis pingeid maandada. Pane mõnus muusika mängima, võta sisse õige poos ja alusta õige hingamisega. Sedasi saad sa ennast vähemalt hetkeks maailmast välja lülitada.

Ole kaastundlik