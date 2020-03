Puust ja punaseks: kuidas valida uut pesukuivatit?

Esmalt on vaja kaaluda, kas osta tasub nii pesumasin kui ka kuivati või otsustada kombineeritud lahenduse kasuks. Tehnikaekspertide sõnul soetavad eestlased igal aastal aina rohkem eraldiseisvaid kuivateid: need on kaks-ühes lahendustest tihtipeale energiasäästlikumad ning võimaldavad korraga kuivatada suurema koguse pesu. Uuemad kuivatid mahutavad isegi kuni üheksa kilogrammi, mis hoolimata oma suurest kogusest saab uute tehnoloogiate abil siiski kiiresti kuivaks.

Kuna kahele eraldi masinale majapidamises kohta leida võib osutuda keeruliseks, on heaks alternatiiviks ka multifunktsionaalne masin, mis läheb pärast pesutsüklit ise automaatselt kuivatusrežiimile. Sellise kaks-ühes lahenduse puhul peab vaid arvestama, et majapidamistöödele kulub topeltaeg, sest masinas tohib kuivatada vaid poole maksimaalsest pesukogusest.

Üks peamisi argumente uue kuivati ostmisel on energiatõhusus. Pikaajaliselt on võimalik kõige rohkem säästa kuivatiga, mis töötab innovatiivse soojuspumba tehnoloogial – reeglina on need küll kõrgema soetusmaksumusega, kuid kulutavad võrreldes teiste kuivatitega pea kaks korda vähem energiat. Sellise tehnoloogia abil saavutatakse kõrgeim energiatõhususe tase A+++.