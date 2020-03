ARMAS TEGU ⟩ Isa ehitas pojale tema unistustevoodi

Kuueaastase Kylan Smith'i unistuseks oli saada endale LEGO-dest valmistatud voodi, kirjutab thetelegraphandargus.co.uk. Poisi isa Daniel otsustas asja käsile võtta ja koos ehitatigi voodi valmis. Kokku kulus voodi meisterdamisele kolm kuud. Voodiraam on valmistatud puidust klotsidest, mis on värvitud välja nägema nagu LEGO klotsid.

«Kylan tahtis LEGO voodit, kuid ma ei suutnud seda kuskilt leida. Seega otsustasin selle ise ehitada,» sõnab poisi isa Daniel. «Kylan oli tubli ja aitas mind. Me tegime seda oma vabast ajast,» lisab Daniel. Kuigi kolm kuud kestnud ehitus kandis vilja, tunnistab Daniel, et ehitusega poole peal olles hakkas ta oma otsuses kahtlema.

«Ma isegi ei oska öelda, kui palju see kõik lõpuks maksma läks. Ma ütleks, et see kõik läks mulle maksma ligikaudu 150 naela (165 eurot),» sõnab Daniel. Meisterdamispisiku külge saanud Daniel aga ainult voodiraamiga ei piirdu. Mehel on plaanis ka oma pojale ka LEGO teemaline riidekapp ja kummut ehitada.