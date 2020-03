Murelik koduomanik: kas kinnisvara hindamisaktiga saab korteri väärtust kaitsta?

«Valdav osa klientidest tellib eksperthinnangu laenutagatise hindamise eesmärgil,» sõnab Arco Vara hindamisteenuse juht Kerli Koha. Lihtsamalt öeldes, soovib klienti korteri tagatiseks panna ning pangast mingil otstarbel laenu küsida. «Tavapäraselt kujundavad kinnisvaraomanikud müügihinna kinnisvaraportaalides olevate hindade põhjal, kuna kinnisvara turuväärtus hinnatakse reaalselt toimunud tehinguhindade baasil,» sõnab Koha ning lisab, et üldjuhul on reaalne müügihind algsest hinnast madalam. Kuigi hindamisaktil olev summ võib olla turuväärtusest kõrgem, ei kaitse see korteri lõplikku müügihinda kinnisvaraturul toimuvast.