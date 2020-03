Kui räpane sinu nutitelefoni ekraan tegelikult on?

Tahes-tahtmata katsume me igapäevaselt kõikvõimalikke pindasid, kust on võimalik mõni vastik pisik üles korjata, kirjutab rd.com. Kuigi telefon näeb visuaalselt vaadates välja puhas, katab seda tihti paks mikroorganismide kiht. Käte pesemine on parim viis, kuidas ennast pisikute eest kaitsta, kuid kui peale käte pesu kohe räpast telefoni katsuda, siis ei ole sellest suurt tolku.

Arizona ülikooli teadlased on leidnud, et meie telefonid on lausa kümme korda räpasemad kui WC-poti kaan, millel leidub keskmiselt 50 mikroobi ruutsentimeetri kohta. Arizona ülikooli mikrobioloogi Charles Gerba sõnul seisneb probleem selles, et inimesed ei mõtle telefonidest kui räpastest asjadest.