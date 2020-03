Vakis Demetriou nimeline mees jagas Instagramis oma eriskummalist nippi, kuidas karantiinis olles koera jalutada. Selleks kasutab nutikas mees drooni. Vakis on kinnitanud koera rihma külge keti, mis on ühendatud drooniga. Nii on võimalik ohutult koera õues jalutada.