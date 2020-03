PILDID ⟩ Kadrina vallas asuv pealtnäha räämas maja varjab suurt üllatust

Vanasse rehielamusse ehitatud elamu kogupindala on 66,8 ruutmeetrit. Hoonet on suure hoole ja armastusega järk-järgult renoveeritud. Uutel omanikel on võimalus ka hoone teine korrus välja ehitada.

Rehielamu on soojustatud ning paigaldatud on kahekordsed pakettaknad. Samuti on soojustatud ka katusealune ning hoonele on paigaldatud uus plekk-katus.