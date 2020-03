GRAAFIK ⟩ Ekspert: kriisis saavad esimesena pihta päevinäinud korterite müüjad

Tallinna korterite pakkumishinnad pöördusid langusesse, müüjad on hinda vähendanud juba 8 protsendil kõigist viimase nelja nädala jooksul pidevalt müügis olnud korteritest.

«Kõige sagedamini on kuu jooksul müügihinda langetanud just 1970. ja 1980. aastatest pärit korterite müüjad,» rõhutas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. Ligi 15 protsenti nende kümnendite korteritest on märtsi jooksul odavnenud.