VAATA ⟩ Toidupood on leidnud isekate WC-paberi varujate ohjamiseks kavala nipi

Redfern Convenience Store'i omanik Hazem Sedda küsib ühe paki WC-paberi eest 99 senti, kuid kahe paki eest tuleb välja käia aga 3,5 Austraalia dollarit (1,9 dollarit), vahendab dailymail.co.uk. WC-paberi riiulile on kinnitatud silt, kus on kirjas : «Ära ole ahne, mõtle ka teiste peale!»

Poe omanik ütles, et pani WC-riiulile algul sildi, kus oli kirjas, et igale ostjale on ette nähtud üks WC-paberi pakk. Kuid Sedda sõnul ei teinud kliendid sellest välja. Seega otsustas mees probleemile teisiti läheneda.