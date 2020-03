GALERII ⟩ Hollywoodi megamõis, mis on kuulunud sellistele staaridele nagu Elizabeth Taylor ja Prince

Hiiglaslik Hollywood Hillsis linnaosas asuv mõis on ehitatud 1953. aastal, kirjutab apartmenttherapy.com. Hoonet on aja jooksul kõvasti laiendatud. Kõrge aia ja väravaga ülejäänud maailmast eraldatud kinnistult avaneb kaunis vaade Los Angelese kesklinnale ja ookeanile.

Sierra Alta Way tänvaval asuv mõisakompleks koosneb kahest hoonest. Neist suuremas, Vahemere stiilis hoones asub kümme magamistuba ja 13 vannituba. Hoone kogupindala on kokku 1709,5 ruutmeetrit. Lisaks leidub peahoones ka jõusaal, spordihall ja ballituba. Garaažis on parkimiskoht neljale autole.