VAATA ⟩ Rahahädas hotell müüb palgakulude katteks tapeeti

Sunset Tower Hotel'i ajalugu ulatub aastasse 1929 ning on olnud Hollywoodi glamuuri sümboliks sellest ajast saati, vahendab housebeautiful.com. Hotellis on erinevatel aegadel peatunud suur hulk meelelahutusmaailma koorekihist.

Maailma kaosesse viinud pandeemia ei ole seda kuulsat hotelli säästnud. Kuigi hotell on veel osaliselt avatud, on hotelli restoran oma potid pannid kokku pakkinud ja ligikaudu sada inimest teadmata ajaks palgata puhkusele saadetud.

Selleks, et töötajaid mitte täiesti hätta jätta on Sunset Tower Hotel otsustanud oma maailmakuulsat tapeeti müüma hakata. Tapeedi mustri autoriks on kunstnik Donald Robertson. Kahjuks ei ole võimalik Hollywoodi kuulsuste poolt palavalt armastatud tapeeti füüsiliselt osta. Hotell müüb huvilistele hoopis 1000 dollari (935 euro) eest tapeedi digitaalseid koopiaid, mille saab lasta välja printida.