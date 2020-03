Enne ja pärast: 5 lihtsat sammu, mille abil kodukontoris hubasust luua

«Üht osa sellest elutoast kasutatakse märkide valmistamiseks. Siin elav mees kasutas sama kirjutuslauda nii tootmistööks kui ka arvutiga töötamiseks. Selleks, et tema töö oleks edaspidi efektiivsem, viisime need tegevused eraldi aladesse. Nüüd on üks pool kodukontorist pühendatud arvutile ja teine tehnilistele tööriistadele ja väikestele kangastelgedele. Kirjutuslaua funktsiooni täitvat vastupidavast laminaadist tööpinda on lihtne puhastada ning see ei lase end häirida ei kriimustustest, vedelikest ega ka kuumast. Kirjutuslaud on sellise nurga all, et selle taga töötav mees näeks, mis elutoas toimub, olles samas kaitstud selle eest, et keegi saaks hiilida tema selja taha ja tema tööd häirida,» rääkis Rimkus.