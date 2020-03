Arvuta välja: lekkiv segisti raiskab rohkem vett kui sa arvata oskad

Charles Nielsen lisab, et kuigi kaotsi läinud vee kogus võib tunduda tühine, siis tegelikkuses võivad numbrid üpris kõrged olla. «Isegi väike veetilk iga 15 sekundi tagant raiskab ligikaudu 56,8 liitrit vett iga kuu,» sõnab Nielsen ning lisab, et kümne aastaga teeb see kokku ligikaudu 7570,8 liitrit. Juhul kui kraanist tilgub vesi sagedamini kui iga 15 sekundi tagant on see number veelgi suurem.