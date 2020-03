Ära nii tee: levinud liha ülessulatamise tehnika, millest tuleks tervise huvides hoiduda

Tuleb välja, et lihatoodete mikrolaineahjus sulatamine garanteerib üheotsapileti toidumürgituseni.

Šoti Abertay ülikooli professor Costas Stathopoulos selgitas väljaandele housebeautiful.co.uk, et kõige tähtsam on jälgida pakendil olevaid instruktsioone. Teadlase sõnul on toiduhügieeni seisukohalt kõige mõttekam lihatükid külmkapis üles sulatada. Külmkapi jahe keskkond takistab nimelt bakteritel paljunemast.