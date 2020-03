VIDEOBLOGI ⟩ Fotograaf Ken ja filmitudeng Nele ehitavad metsavahi sõidukist ratastel elamist ning viivad seekordses osas avastusretkele Lõuna-Poola

«Praegusel ajal, kui me kõik peaksime viibima kodus nii palju kui võimalik, on kummaline teha reisimise postitust. Meie bussireis toimus aga eelmisel suvel ja monteerimisega saame koduseinte vahel tegeleda.

Mõtisklesime sealjuures omavahel, millist panust või lohutust me saame oma videoga sellisel keerulisel ajal pakkuda.

Maailmal on tekkinud ühine nähtamatu vaenlane. Esimest korda on võimalik elusid päästa kodus mitte midagi tehes. Internet on täis vihjeid, mida kõike oma sülle kukkunud vaba ajaga ette võtta. Üks variant on tegeleda iseenda mõtete korrastamise ning soovide ja unistuste taas-sõnastamisega.

Arvame, et sellisel tegevusel on tegelikult palju ühist bussieluga. Reisides mööda maad, kaasas peamiselt vaid hädavajalik, näeb peagi ülihästi, mis on tegelikult oluline ja mida on vaja, et olla heas meeleolus. Sarnased ajutised piirsituatsioonid aitavad meile meelde tuletada oma olemust ja lihtsaid inimlikke alusväärtuseid.

Meie näiteks tundsime Lõuna-Poolas rõõmu, kui leidsime lõpuks puhast joogivett ning saime ennast ja oma riideid pesta. Kui koroonakriisist ja bussielust midagi õppida on, siis näiteks kasvõi seda, et on võimalik eluga rahul olla ka vähem materiaalseid asju tarbides. Selle asemel võib suunata end südamerahuga hoopis metsarajale või parki, kus juba näebki tavapärasest rohkem inimesi liikumas. Kui me kõik koos eriolukorrast kunagi väljume, siis vast me ei peakski naasma täpselt samasuguse elu juurde, nagu harjunud olime.

Loodame, et meie reisivideo on teie jaoks aga põgus positiivne vaheldus päevauudistele. Soovime kõigile tugevat tervist ja arukat vastutustunnet.»