PILDID ⟩ Karnevalilt väikese kuldkala võitnud Alexandria tõi pahaaimamatult koju monstrumi

Alexandria arvas, et tegemist on tavamõõdus kuldkalaga. Kuid tema suureks üllatuseks kasvas kala kordades suuremaks, kui naine oskas arvata. Mis veel hullem – Gerald'iks ristitud kala on pintslisse pistnud kõik oma akvaariumikaaslased. Nüüdseks on Gerald kasvanud 30 sentimeetri pikkuseks, vahendab mirror.co.uk.

Koju viies oli Gerald kõigest mõne sentimeetri pikkune. FOTO: Caters News Agency/Caters News Agency/Scanpix

Alexandria sõnul on ta pidanud Geraldi järjest suurematesse akvaariumitesse ümber kolima, kuna kala ei lõpeta kasvamist. Hetkel on see Alexandriale maksma läinud üle tuhande euro.

Geraldist kasvas hiiglane. FOTO: Caters News Agency/Caters News Agency/Scanpix