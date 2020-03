3 lihtsat sammu, mille abil majapidamine energiatõhusamaks muuta

Energiatõhus kodu aitab sul paremini oma kulusid kontrolli all hoida ning luua ühtlasi ka parem sisekliima. Kolm kõige lihtsamat, ent siiski tõhusat moodust, kuidas kodu energiatõhusamaks muuta, on järgmised:

Kvaliteetsete materjalide kasuks tuleb otsustada juba koduehituse algusfaasis. Vali materjalid, mis on erinevate tingimuste suhtes vastupidavamad kui teised ja mille puhul on kindel, et ajafaktor neile liialt kiiresti ülekohut ei hakka tegema.