4 olulist nüanssi kodus, mille sisekujundaja vilunud pilk juba kaugelt kinni püüab

Sisedisainerite pilk pöördub esiuksest sisse astudes esmajärjekorras kohe põrandatele. Professionaali pilk ütleb kohe ära, kas põrandatel olevad vaipkatted on aegunud, määrdunud või peidavad endas hoopistükkis mõnda muud saladust.

Disainerite tähelepanu koondub tihtipeale ka lagede ning nende lõppviimistluse ümber. Lagede täiuslik geomeetria ja laitmatu värvimistehnika garanteerivad, et jääd sisedisaineri silmis positiivsesse valgusesse.

Jälgi, et valitud mööblitükid ei saaks liiga suured ning, et need oleks tasakaalus ülejäänud sisustuselementidega toas. Väikesesse toanurka paigutatud sektsioonikapp mõjub kolossaalselt üleliigsena.