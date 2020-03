Esmaspäeval kuulutas Prantsusmaa valitsus seoses koroonaviiruse levikuga välja üleriigilise karantiini – see pööras elu riigi pealinnas pea peale. Pariisi kuulsad vaatamisväärsused seisavad uhkes üksinduses ja tänavad on inimtühjad. Kevadisest Pariisist on saanud kummituslinn.

«Hetkel on riigis üle 12600 inimese, kes on nakatunud koroonaviirusesse. Olukord on väga tõsine ning president Macron kuulutas viiruse vastu sõja,» kirjeldab Kardi Prantsusmaal valitsevat õhkkonda. Pingelisest olukorrast vaatamata on Kadri sõnul pariislased siiski rahulikuks jäänud ning oma ägedat temperamenti taltsutada suutnud – karantiinile vastu ei hakata.