9 olulist asjaolu, mille põhjal ostjad eramut valivad

Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Carol Saarik toob välja üheksa ostjate poolt enim väärtustatud asja, mis on tähtsad päris oma maja valimisel.

Privaatsus

Maja puhul peetakse väga oluliseks privaatset asukohta. Naabrite osas ollakse üldjuhul positiivselt meelestatud, kuid eelistatakse, et õueala jääks privaatsemasse tsooni ning meie kliimas mõistagi lõuna poole. Ja loomulikult – mida suurem krunt, seda enam omaette olemist.

Infrastruktuur

Väga olulisel kohal on piirkonna üldine valmidus. Kas teed on korras ning kui lähedal on koolid, lasteaiad, kauplus, bussi- või rongipeatus jne.

Kui maja on otsimas lastega pere, siis neile on väga oluliseks nüansiks kodu valikul see, et lapsed saaksid iseseisvalt liikuda bussi või muu ühistranspordiga kooli, trenni või huviringi.

Dokumendid

Väga oluline on teada, kas maja paberid on korras ja kasutusluba olemas. Ostjad on muutunud järjest teadlikumaks ja uurivad väga tihti, ega majas pole vasturääkivusi tegelikkuse ja dokumentide vahel. Sel teemal on olnud palju juttu ajakirjanduses ning maaklerid, vallad ja linnaosad on samuti teinud teavitustööd. Kui ostja on suhelnud pangaga eluasemelaenu osas, siis on pank kindlasti sama teemat puudutanud.

Kiiremini leiavad uue omaniku majad, millel on kasutusluba ja muud dokumendid korras.

Planeering

Kui tubade arv sõltub pere suurusest ja vajadusest, siis funktsionaalne ja läbimõeldud planeering saab alati positiivset vastukaja. Siinkohal võib välja tuua näiteks mitte liiga suured ega väikesed toad, loogilised ruumide kujud ja kasutute nurgakeste puudumine.

Maja seisukord

Inimeste maitsed materjalide osas on erinevad, kuid märksõnadeks on kindlasti kvaliteet ja kestvus. Seisukorda arvestades aga müüakse kiiremini majad, kuhu saab kohe sisse kolida.

Rõõmu teeb asjaolu, et värvidest ja tapeedist nähakse kaugemale ning näiteks olemasolev mustrivalik ei saa takistuseks ostuotsuse tegemisel.

Abiruumid

Väga tähtsal kohal on abiruumide olemasolu – garderoobid, majapidamisruum pesumasina ja -kuivati jaoks ning ka koht muude vajalike asjade, sh jalgrataste hoidmiseks.

Küte

Ökonoomne ja lihtne küttesüsteem on kindlasti eelistatuim. Samas tuleb vaadata pisut laiemalt, sest palju sõltub ka sellest, mis on maja ehitusaasta ja kus see asub.

Ülalpidamiskulud

Väga oluline on ka see, kui suured kulud lisanduvad küttele. Näiteks vesi, elekter, prügi jne. Enamasti sõltub see pere suurusest ja tarbimisharjumusest. Oluline osa on ka süsteemi liikidel, näiteks kas tegemist on lokaalse vee ja kanalisatsiooniga või võrguga.

Tulevik