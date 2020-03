IKEA leidis koostööpartneri Ühendriigi kiirtoiduhiiust

IKEA ja Ameerika kiirtoiduhiid Pizza Hut on ühendanud jõud, et luua pitsakarbis leiduvast plastikjullast inspireeritud laud. Säva nime kandev laud on saadaval ainult IKEA Hong Kongi kaupluses ja sedagi limiteeritud kogustes, vahendab dezeen.com.

Kolmejalgse laua plaat on ringikujuline ja üleni valge. Laua keskele on graveeritud Pizza Huti logo. Laua loomise idee taga on Hong Kongis tegutsev turundusettevõte Ogilvy. Ettevõtted loodab, et nende trikk aitab hetkel kohalike seas suhteliselt tundmatutele kaubamärkidele rohkem tähelepanu tõmmata.