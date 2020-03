PILDID ⟩ Kas see on Tartu kalleim maja? Vanalinnas asuva hoone eest küsitakse eriti krõbedat hinda

Tegemist on suurepärase arendusprojektiga neile, kes on valmis kasumi nimel riskima. Kolmekorruselise hoone kogupindala on 908 ruutmeetrit ning sobib suurepäraselt nii büroohooneks või korterelamuks. Suurejoonelisel hoonel on olemas muinsuskaitse eritingimustele vastav eskiisprojekt hoone korterelamuks ümberehitamiseks.