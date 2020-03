PILDID ⟩ Hakkaja mees ehitas omal käel neljarattalise kodu

Aastaid amortiseerunud haagissuvilas elanud Tom oli valmis uude koju kolima. Mehele sai kiirelt selgeks, et tuliuue haagissuvila ostmine käib tema jaoks üle jõu. Seega otsustas Tom omal käel enda unistuste kodu valmis ehitada, vahendab mirror.co.uk.

Kuldsete kätega mees ehitas omal jõul auto kasti pisikese kodu. Kuigi ruumiga priisata ei ole, mahutab pisike elamine endasse kõik eluks vajaliku. Mobiilses kodus on kokku kuus magamiskohta. Lisaks on seal olemas kööginurk koos vajaliku tehnikaga, kütte- ja veesüsteem, palju kavalalt paigutatud panipaiku, päikesepaneelid ja isegi väike veranda.

Tom kasutab oma mobiilset kodu, et Alaska metsikut loodust avastada. «Minu neljarattaline kodud on täiuslik. Seal on olemas kõik, mida mul teel olles vaja läheb,» sõnab Tom.