Vaevled igavuses? Siin on 7 rahakotisõbralikku ideed, millega oma aega sisustada

Alanud nädal tõi suurele osale Eesti inimestest kaasa kodukontorisse asumise ja üleüldise sotsiaalse distantseerumise ning meelelahutuskohtade vältimise. Koduseinte vahel karantiinis püsimine võib aga pikapeale rusuvaks muutuda. Selleks, et mitte oma pead kaotada, võid proovida ühte, või miks ka mitte kõiki, alljärgnevaid ideid.

1. Virtuaalne treening

Isegi kui spordiklubid on suletud, siis ei pea karantiini tõttu tingimata treeningutes pausi tegema. Leia enda telefoni äpipoest mõni trennirakendus, mille saab tasuta alla laadida ning naudi virtuaalse treeneri poolt antud tundi – just nagu spordisaalis.

2. Kapitühjendus

Vii riidekapis läbi suurpuhastus ja anna asjadele võimalus teisel ringil. Olgem ausad, kui sa ei ole seda kleiti paar aastat selga pannud, siis ei juhtu seda ilmselt enam kunagi. Karantiinis olles kasuta aega, et riided üles pildistada ja lae need üles populaarsematele müügiplatvormidele. Pea meeles need enne uuele omanikule saatmist korralikult läbi pesta, et vältida viiruse edasi kandumist.

3. Ära unusta tehnikat

Tee suurpuhastus ka enda tehnika hulgas. Selle all ei pea me silmas vana uuega asendamist, küll aga näiteks nutitelefoni puhastamist bakteritest ja viirustest. Millal sina viimati enda telefoni pindu teadlikult spetsiaalsete vahenditega desinfitseerisid? Nutitelefonile koguneb hulk ebameeldivaid baktereid ning praegusel haiguste perioodil peaksid seda kord päevas puhastama – käsi sa ju pesed, aga telefoni oled katsunud ka pesemata kätega.

Telefoni puhastamisel peab aga jälgima mõnda olulist aspekti. «Selle peaks lahti ühendama toiteallikatest ja välja lülitama. Puhastuslapil ei tohiks olla liiga palju vahendit ning pühkima ei peaks juhtmeavade ja välklambi ümbrusest. Enne kasutamist laske telefonil täielikult kuivada,» õpetab Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

4. Kontrolli ka tehnika sisu

Lisaks pindmisele puhastusele soovitab koolitusjuht teha suurpuhastust ka telefoni sees. «Igaühel meist on telefonis mõni äpp, mida me ammu kasutanud pole, kuid mis võtab seadmes ruumi. Samuti need tuhanded fotod, millest võiks statistika järgi kolmandiku lihtsalt kustutada. Kasuta praegust aega, et tehnikas suurpuhastus teha ja uusi kasulikke rakendusi katsetada,» soovitas Mishina.

5. Helista vanematele või vanavanematele

Teatavasti ei ole soovitatav praegu riskirühma kuuluvaid lähedasi külastada, teisalt võivad nad isolatsioonis viibides olla väga üksikud. Rõõmusta neid hoopis toreda telefonikõnega või kui vanaema on nutimaailmas toimekas, siis õpeta talle videokõne tegemist. H

6. Katseta uusi retsepte

Kas oled ka kriisiks koju suurtes kogustes toiduvarusid kogunud? Kasuta seda võimalust ja proovi näiteks tänane õhtusöök valmistada mõne uue põneva retsepti järgi. Inspiratsiooni leidmine võib esmapilgul keeruline tunduda, eriti kui retseptiraamatut käepärast ei ole, kuid sotsiaalmeedias vastavaid lehti uurides või toidurakendusi all laadides leiad palju ideid.

7. Värske õhk