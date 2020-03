Abiks korteriühistu juhile: hoolitse ligipääsetavuse ja rahu säilitamise eest

Tekkinud olukorras on paanika kerge tekkima – inimeste infotarbimise võimalused ja vajadused on väga erinevad, aga teadmatuses on paanika kerge tekkima. Hoia end toimuvaga kursis ja jaga teavet ka majaelanikega. Loo võimalusel näiteks kiireks infovahetuseks oma maja meililist ja Facebooki grupp ning teavita ka neid, kel veebikasutuse võimalust pole. Oluline on, et korteriühistu juhtkonnal oleks kõigi korteriühistu liikmete toimuvad kontaktid – kõige kiiremaks infovahetuseks telefoninumber ja meiliaadress. Lükka ümber müüdid – Terviseamet on korduvalt kinnitanud, et ventilatsoonisüsteemi kaudu koroonaviirus ei nakka.