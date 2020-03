Üks suur viga, mida me kodu koristamisel teeme

Selleks, et kodu pisikutest prii hoida, tuleb koristades kasutada vahendeid, mis neist jagu saaks, kirjutab apartmenttherapy.com. Hügieenilisuse tagamiseks tuleb Dr Elizabeth Scotti sõnul erilist tähelepanu pöörata kohtadele, mida me igapäevaselt katsume. Vastasel juhul riskime me olukorraga, kus kanname haigustekitajad tahtmatult ühelt pinnalt teisele.

Siin on kolm asja, mida kodu hügieenilisuse jaoks silmas pidada.

Puhastusvahendil peab laskma toimida

Enamus meist pihustab puhastusvahendi köögipinnale ja pühib selle sealt kohe ära. Kuid selleks, et puhastusvahend pisikutest jagu saaks, tuleb lasta sellel paar minutit toimida. Vastasel juhul ei ole sellest suurt kasu. Meeles tasub pidada, et igal vahendil on oma toimeaeg, mis on enamasti puhastusvahendi tagumisel küljel kirjas.

Puhastusvahendid ei paku kaitset

Kuigi tugevatoimelised puhastusvahendid saavad pisikutest jagu, ei takista see neil tagasi tulemast. Sellega tuleb lihtsalt leppida. Asjad, mida me katsume igapäevaselt tuleb tihti ja korralikult desinfitseerida. Vastasel juhul kanname me haigustekitajad tahtmatult ühelt pinnalt teisele.

Ära tee liiga palju