PILDID ⟩ Kuhu jääb kätepesu? Inimesed ohverdavad selle sisustustrendi nimel oma valamud

Instagrami platvormil hoogu koguv trend seisneb selles, et inimesed kasutavad oma valamuid hiiglaslike vaasidena, milles uhkeid lillebukette hoida. Uue trendi teemaviite #sinkie alla on usinad kodutrendide suunamudijad vastavasisulisi postitusi hetkeks teinud juba üle kahe tuhande.

Kaunitest lilledest ülevoolavad valamud on küll ilusad, kuid mitte just eriti praktilised. Jääb üle ainult loota, et neil inimestel on mõni teine valamu veel varuks.