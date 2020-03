Mikrobioloog: terve kodu koristamine on asjatu, keskenduge nendele kohtadele

Pilt on illustratiivne.

Kodu desinfitseerimine on üks tõhusamaid asju, mida viiruste hooajal enda kaitseks teha saab. Kuid mõte terve elamine põrandast laeni puhtaks küürida võib koristustuju sootuks rikkuda. Õnneks ei ole selleks alati vajadust. Sellegipoolest on see soovitatav – parem karta kui kahetseda.