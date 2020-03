3 koristamisega seotud väärarusaama, mida ei tohiks tõe pähe võtta

Äädikas sobib kõigeks

Kuigi äädikat soovitatakse kui universaalset puhastusvahendit, millele jagub tööd terves majapidamises, on siiski pindu ja esemeid, mille puhastamiseks see kindlasti ei sobi. Naturaalsete puitpõrandate ning pesumasinate ja nõudepesumasinate korral toob see pigem kahju kui kasu.

«Tapab 99 protsenti bakteritest»

Suure loosungi taga peitub üldjuhul suuresti moonutatud tõde. Kui toote pakendil on kirjas, et see hävitab 99 protsenti bakteritest, siis tegelikkuses tähendab see hoopis seda, et puhastusaine tapab vaid selle aine suhtes tundlikud bakterid. Puhastusaine suhtes mittetundlikud bakterid jäävad seevastu ellu ning jätkavad paljunemist.

Tolmuimeja rikub vaiba