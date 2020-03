3 asja, mis sulle magamistoas salamisi stressi põhjustavad

New Yorgist pärit sisekujundaja Robin Henry meelest on magamistuppa paigutatud trenažöörid ja spordivahendid inimesele vaid tüliks.

«Treeningvarustusel ja tehnikal peaks omaette tuba olema. Kui see võimalus puudub, hoidke siis vähemalt treeninguseadmed voodist piisavalt kaugel,» rääkis ta väljaandele purewow.com.

Igasugune tehisvalgus on magamistoast liiast on Henry meelest magamistoas liiast. Selleks, et rahulikumalt uinuda, soovitab ta valgust kiirgavad detailid magamistoast eemal hoida.